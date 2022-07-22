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Шрёдер прокомментировал будущее лидера «Аякса», на которого претендует «МЮ»

22 Июля 2022 • 20:36 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
1.77 4.10 4.15
30.07 21:00

Заявление главного тренера «Аякса» Альфреда Шрёдера вряд ли обрадует поклонников «Манчестер Юнайтед».

Менее недели назад из Амстердама в Манчестер переехал защитник Лисандро Мартинес, подписание которого обошлось «Юнайтед» более чем в 57 млн евро. Эрик тен Хаг хотел бы переманить в ряды своей команды ещё и вингера «Аякса» Антони, однако устроить это будет непросто.

«Боюсь ли я ухода Антони? Нет. Мы уже продали немало игроков, и я не ожидаю, что команду покинет кто-то ещё. Для нас было бы очень неприятно потерять ещё одного игрока основного состава», – заявил главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Альфред Шрёдер Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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АЯКС ПСВ
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