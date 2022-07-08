«Аякс» на своём официальном сайте объявил о переходе вингера «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна.

Сообщается, что голландец заключил с амстердамским клубом пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 31,25 миллиона евро, что значительно превышает сумму, в которую футболиста оценивает портал Transfermarkt (18 миллионов евро).

В минувшем сезоне 24-летний Бергвейн провёл в составе «шпор» 32 матча во всех турнирах, забив четыре гола, а также отдав две результативные передачи. Цвета «Тоттенхэма» вингер защищал с января 2020 года. Ранее он выступал за ПСВ.