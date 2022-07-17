Защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт близок к переходу в ПСВ, сообщает Sky Sports.

По информации источника, голландский клуб собирается арендовать игрока молодёжной сборной Англии на один сезон. Отмечается, что переговоры между сторонами близятся к своему завершению.

В минувшем сезоне 20-летний защитник провёл за «Эвертон» восемь матчей, отметившись одним забитым голом. По итогам прошедшего розыгрыша АПЛ «ириски» заняли 16-место в турнирной таблице, избежав вылета в Чемпионшип.

Портал Transfermarkt оценивает Брентуэйта в 3 миллиона евро.