«Аякс» согласовал одно из самых дорогих трансферных приобретений в своей истории

Центральный защитник шотландского «Рейнджерс» Келвин Бэсси в шаге от перехода в «Аякс».

Об интересе амстердамского клуба к защитнику из Нигерии стало известно несколько дней назад, а теперь трансфер полностью согласован, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время 22-летний футболист пройдёт медосмотр в Нидерландах, после чего подпишет контракт. Стоимость трансфера – 22 млн евро гарантированных выплат и ещё 5 млн – в виде бонусов. Кроме того, «Рейнджерс» получит 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

Келвин Бэсси рассматривается «Аяксом» в качестве замены Лисандро Мартинесу, чей переход в «Манчестер Юнайтед» вскоре будет подтверждён.