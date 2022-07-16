Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» согласовал одно из самых дорогих трансферных приобретений в своей истории

16 Июля 2022 • 23:26 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
1.80 4.05 4.05
30.07 21:00

Центральный защитник шотландского «Рейнджерс» Келвин Бэсси в шаге от перехода в «Аякс».

Об интересе амстердамского клуба к защитнику из Нигерии стало известно несколько дней назад, а теперь трансфер полностью согласован, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время 22-летний футболист пройдёт медосмотр в Нидерландах, после чего подпишет контракт. Стоимость трансфера – 22 млн евро гарантированных выплат и ещё 5 млн – в виде бонусов. Кроме того, «Рейнджерс» получит 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

Келвин Бэсси рассматривается «Аяксом» в качестве замены Лисандро Мартинесу, чей переход в «Манчестер Юнайтед» вскоре будет подтверждён.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Глазго Рейнджерс Трансферы футбола - лето 2022 Келвин Бэсси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯКС ПСВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
16 Июля
23:26 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» согласовал одно из самых дорогих трансферных приобретений в своей истории
20:20 · Англия. Премьер-лига
Названа точная сумма трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед»
14:04 · Голландия. Эредивизие
Сын тренера «Порту» перейдёт в «Аякс»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Мартинес скоро пройдёт медосмотр, но сможет приехать в Манчестер только после получения визы
00:09 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» хочет защитника «Глазго Рейнджерс»
15 Июля
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры с Антони
16:09 · Россия. Премьер-лига
В «Аяксе» отреагировали на слухи об интересе московского ЦСКА к Магальяну
14:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ещё не сделал предложение «Аяксу» по Магальяну, но общается с игроком
13:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться защитником «Аякса»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Боков – об интересе ЦСКА к Магальяну: «В самом рассвете сил, как раз то, что нужно команде» эксклюзив
11:13 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» наконец подписал одну из ключевых целей тен Хага
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за вингера «Аякса»
14 Июля
14:00 · Англия. Премьер-лига
Мартинес сегодня не тренировался с «Аяксом», его трансфер в «МЮ» – вопрос времени
13:11 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может остаться в «МЮ», если клуб не согласует трансфер игрока сборной Бразилии
10:10 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» близок к тому, чтобы сегодня совершить свой второй летний трансфер
Все новости
Рекомендуем