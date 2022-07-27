Наставник «Аякса» не уверен в будущем Антони на фоне интереса «МЮ»

Рулевой «Аякса» Альфред Шрёдер не столь уверен в удержании лидера команды Антони, как раньше.

В недавнем интервью Шрёдер заявил, что не беспокоится о возможном уходе 22-летнего бразильца, поскольку «Аякс» не намерен никого продавать. Теперь же слова голландца звучат несколько иначе: «Мы рассчитываем сохранить наш текущий состав, но я не знаю, как сложится ситуация с Антони. Все мы понимаем, что в футболе никогда нельзя загадывать наперёд», – приводит заявление Шрёдера журналист Фабрицио Романо.

Антони по-прежнему является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».