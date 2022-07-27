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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Наставник «Аякса» не уверен в будущем Антони на фоне интереса «МЮ»

27 Июля 2022 • 00:12 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
1.82 3.95 4.00
30.07 21:00

Рулевой «Аякса» Альфред Шрёдер не столь уверен в удержании лидера команды Антони, как раньше.

В недавнем интервью Шрёдер заявил, что не беспокоится о возможном уходе 22-летнего бразильца, поскольку «Аякс» не намерен никого продавать. Теперь же слова голландца звучат несколько иначе: «Мы рассчитываем сохранить наш текущий состав, но я не знаю, как сложится ситуация с Антони. Все мы понимаем, что в футболе никогда нельзя загадывать наперёд», – приводит заявление Шрёдера журналист Фабрицио Романо.

Антони по-прежнему является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Альфред Шрёдер Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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