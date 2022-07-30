ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов

В Нидерландах разыграли Суперкубок страны, в этом матче встретились «Аякс» и ПСВ. Команда Рууда ван Нистелроя оказалась сильнее, несмотря на то, что «Аякс» первым открыл счет.

Но уже в первом тайме ПСВ переломил ход матча, и, хотя Антони сравнял счет в начале второй половины игры, последовали два гола «крестьян», после которых у «Аякса» уже не было шансов оправиться, тем более, после удаления Кэлвина Басси.