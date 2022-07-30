ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов

В Нидерландах разыграли Суперкубок страны, в этом матче встретились «Аякс» и ПСВ. Команда Рууда ван Нистелроя оказалась сильнее, несмотря на то, что «Аякс» первым открыл счет.
Но уже в первом тайме ПСВ переломил ход матча, и, хотя Антони сравнял счет в начале второй половины игры, последовали два гола «крестьян», после которых у «Аякса» уже не было шансов оправиться, тем более, после удаления Кэлвина Басси.
Протокол игры
|(1:0) Бергвейн Стевен15'
|32'Тиль Гус (1:1)
|45'Тиль Гус (1:2)
|(2:2) Антони54'
|65'Гакпо Коди (2:3)
|69'Тиль Гус (2:4)
|(3:4) Кудус Мохаммед72'
|90'Симонс Хави (3:5)
Гортер Джей•Ренсх Девайн• 90'Тимбер Юррьен73' (Броббей Брайан (73') •Блинд Дэйли•Вайндал Оуэн62' (Угелумба Кэлвин (62') • 78'Альварес Эдсон• 45'Тейлор Кеннет85' (Шуурс Перр (85') •Антони73' (Классен Дэви (73') •Бергёйс Стивен 41'63' (Кудус Мохаммед (63') • 90'Тадич Душан• 90'Бергвейн Стевен
Бенитес Вальтер• 41'Хувер Ки-Джана62' (Рамальо Андре (62') •Тезе Джордан•Обиспо Армандо•Макс Филипп•Сангаре Ибрахим• 71'Верман Йоэй•Бакайоко Жоан62' (Сайбари Исмаэль (62') •Тиль Гус73' (Симонс Хави (73') •Гакпо Коди73' (Гутьеррес Эрик (73') •Де Йонг Люк88' (Ледесма Ричард (88')
30 июля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).