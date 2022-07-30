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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов

30 Июля 2022 • 23:38 Комментировать
Аякс
3:5
ПСВ
окончен

В Нидерландах разыграли Суперкубок страны, в этом матче встретились «Аякс» и ПСВ. Команда Рууда ван Нистелроя оказалась сильнее, несмотря на то, что «Аякс» первым открыл счет.

Но уже в первом тайме ПСВ переломил ход матча, и, хотя Антони сравнял счет в начале второй половины игры, последовали два гола «крестьян», после которых у «Аякса» уже не было шансов оправиться, тем более, после удаления Кэлвина Басси.

Протокол игры  
Аякс3:5ПСВ
(1:0) Бергвейн Стевен15'  
  32'Тиль Гус (1:1)
  45'Тиль Гус (1:2)
(2:2) Антони54'  
  65'Гакпо Коди (2:3)
  69'Тиль Гус (2:4)
(3:4) Кудус Мохаммед72'  
  90'Симонс Хави (3:5)
Гортер ДжейРенсх Девайн  90'Тимбер Юррьен 73' (Броббей Брайан ( 73') Блинд ДэйлиВайндал Оуэн 62' (Угелумба Кэлвин ( 62'  78') Альварес Эдсон  45'Тейлор Кеннет 85' (Шуурс Перр ( 85') Антони 73' (Классен Дэви ( 73') Бергёйс Стивен  41' 63' (Кудус Мохаммед ( 63'  90') Тадич Душан  90'Бергвейн Стевен
Запасные: Регер ЮриФитц-Джим КиянБас ЮриДарами МохаммедКлейбер ШонПасвер РемкоФернандес Франсиско
Бенитес Вальтер  41'Хувер Ки-Джана 62' (Рамальо Андре ( 62') Тезе ДжорданОбиспо АрмандоМакс ФилиппСангаре Ибрахим  71'Верман ЙоэйБакайоко Жоан 62' (Сайбари Исмаэль ( 62') Тиль Гус 73' (Симонс Хави ( 73') Гакпо Коди 73' (Гутьеррес Эрик ( 73') Де Йонг Люк 88' (Ледесма Ричард ( 88')
Запасные: Дроммел ЙоэлЛюккассен ДеррикВатерман БойВан Гинкел МаркоМвене ФилиппОппегорд ФредрикSavio
30 июля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
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