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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тиль установил рекорд Суперкубка Нидерландов

31 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
Аякс
3:5
ПСВ
окончен

В ярком поединке за очередной розыгрыш Суперкубка Нидерландов ПСВ одолел амстердамский «Аякс», а полузащитник «крестьян» Гус Тиль забил три мяча в этой игре. Тиль стал первым футболистом за всю историю Суперкубка Нидерландов, который сделал хет-трик.

А турнир это уже достаточно давний - впервые матч за Суперкубок Нидерландов был проведен в 1949 году, хотя затем последовала пауза до 1991, и лишь с 1991 он начал разыгрываться регулярно. ПСВ выигрывал трофей уже тринадцать раз, у «Аякса» - девять побед.

Очередной сезон Эредивизии начнется пятого августа, в первом туре ПСВ примет дома «Эммен».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ Гус Тиль
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