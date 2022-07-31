Тиль установил рекорд Суперкубка Нидерландов

В ярком поединке за очередной розыгрыш Суперкубка Нидерландов ПСВ одолел амстердамский «Аякс», а полузащитник «крестьян» Гус Тиль забил три мяча в этой игре. Тиль стал первым футболистом за всю историю Суперкубка Нидерландов, который сделал хет-трик.

А турнир это уже достаточно давний - впервые матч за Суперкубок Нидерландов был проведен в 1949 году, хотя затем последовала пауза до 1991, и лишь с 1991 он начал разыгрываться регулярно. ПСВ выигрывал трофей уже тринадцать раз, у «Аякса» - девять побед.

Очередной сезон Эредивизии начнется пятого августа, в первом туре ПСВ примет дома «Эммен».