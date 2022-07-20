Защитник шотландского «Рейнджерс» Келвин Бэсси подписал контракт с «Аяксом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, скоро о переходе 22-летнего нигерийца будет объявлено официально. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Бэсси провёл в составе команды из Глазго 50 матчей, отметившись в них шестью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 10 миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне «Рейнджерс» дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Айнтрахту» (1:1, 5:6 по пенальти).