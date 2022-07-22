Сделка с Бробби стала одной из самых неудачных для «Аякса» с финансовой точки зрения

Мы уже сообщали о том, что нападающий Брайан Бробби вернулся в «Аякс», причем амстердамский клуб заплатил за него 17 миллионов евро - и еще три может уплатить впоследствии в качестве бонусов. Ранее «Аякс» всегда славился тем, что удачно продает игроков, но с Бробби все вышло не так.

Всего лишь год тому назад Бробби покинул «Аякс» в качестве свободного агента, клуб не выручил с его продажи ни одного цента, Бробби перебрался в «РБ Лейпциг», где совершенно не смог заиграть.

Последовала аренда в «Аякс», где Бробби возродился - и вот сейчас амстердамцы решили потратить на него 20 миллионов евро, хотя могли бы просто продлить с ним контракт год тому назад.