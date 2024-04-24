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«Ливерпуль» обсуждает условия контракта со Слотом

24 Апреля 2024 • 18:11 Комментировать

Следующим тренером «Ливерпуля» может стать Арне Слот. В настоящий момент мерсисайдский клуб обсуждает с 45-летним специалистом условия контракта. Слота в переговорах представляет агент Рафаэла Пимента, рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Слот заинтересован в работе на «Энфилде» - он дал зелёный свет во вторник после первоначальных позитивных контактов.

Параллельно «Ливерпуль» обсуждает с «Фейеноордом» размер компенсации за переход Арне Слота.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Ливерпуля» уйдёт Юрген Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Арне Слот Рафаэла Пимента ещё теги
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