«Ливерпуль» обсуждает условия контракта со Слотом

Следующим тренером «Ливерпуля» может стать Арне Слот. В настоящий момент мерсисайдский клуб обсуждает с 45-летним специалистом условия контракта. Слота в переговорах представляет агент Рафаэла Пимента, рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Слот заинтересован в работе на «Энфилде» - он дал зелёный свет во вторник после первоначальных позитивных контактов.

Параллельно «Ливерпуль» обсуждает с «Фейеноордом» размер компенсации за переход Арне Слота.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 из «Ливерпуля» уйдёт Юрген Клопп.