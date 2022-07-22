«Аякс» купил нападающего «РБ Лейпцига»

Амстердамский «Аякс» и немецкий «РБ Лейпциг» договорились по трансферу форварда Брайана Бробби, об этом рапортует пресс-служба голландского клуба.

За переход 20-летнего игрока амстердамцы заплатят 16,3 миллиона евро. Еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусных выплат за индивидуальные достижения нападающего.

Трудовое соглашение Бробби с «Аяксом» рассчитано до середины 2027 года.

Напомним, что Брайан летом прошлого года присоединился к «РБ Лейпцигу», однако спустя полгода вернулся в «Аякс» на правах аренды. Он провел за амстердамцев 32 поединка и отметился 13 забитыми мячами.