Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не сможет выкупить Слота – придётся договариваться

24 Апреля 2024 • 16:32 Комментировать

Заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024 может Арне Слот, который в последние годы хорошо показывает себя в «Фейеноорде».

Как сообщает BBC, если «Ливерпуль» действительно хочет переманить Слота у «Фейеноорда», мерсисайдцам придётся договариваться с нидерландским клубом. Дело в том, что опция выкупа в контракте Слота может быть реализована летом 2025 года. Ближайшим летом активировать её нельзя.

В среду «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Эвертона». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фейеноорд Арне Слот ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
«Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Канарейкин: «Локомотиву» нужно возвращать себе удачу» Плющев: «Локомотив» поборется за четвёртую игру серии, но она их не спасёт» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.04.24 в 21:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
2.46 3.60 2.60
Видео
24.04.24 в 22:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
5.80 4.60 1.46
Видео
24.04.24 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.35 3.85 1.95
Видео
24.04.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.40 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в зоне вылета АПЛ, если вычесть голевые действия Палмера
16:52 · Англия. Премьер-лига
Две звезды наверняка покинут «Манчестер Юнайтед» слухи
16:43 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби оценил «Манчестер Сити»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Отсутствие Холанна – отличная новость»
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет выкупить Слота – придётся договариваться
16:12 · Англия. Премьер-лига
Слот отменил пресс-конференцию на фоне слухов о «Ливерпуле»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не знаю, что означает ротация»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Можно за неделю потерять все титулы»
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с увольнением Почеттино, назван фаворит на пост нового тренера
15:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поддержал судей
15:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Моё восхищение де Дзерби растёт с каждым сезоном»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, сыграет ли Холанн с «Брайтоном»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Слот очень хочет возглавить «Ливерпуль»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва может пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Барселону»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг потеряет 25% зарплаты, если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем