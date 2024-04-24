«Ливерпуль» не сможет выкупить Слота – придётся договариваться

Заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля» по завершению сезона 2023/2024 может Арне Слот, который в последние годы хорошо показывает себя в «Фейеноорде».

Как сообщает BBC, если «Ливерпуль» действительно хочет переманить Слота у «Фейеноорда», мерсисайдцам придётся договариваться с нидерландским клубом. Дело в том, что опция выкупа в контракте Слота может быть реализована летом 2025 года. Ближайшим летом активировать её нельзя.

В среду «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Эвертона». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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