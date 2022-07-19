«Ливерпуль» готов побороться за Антони

«Ливерпуль» проявляет интерес к вингеру «Аякса» Антони, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство амстердамского клуба запрашивает за 22-летнего футболиста 69 миллионов евро. Столь высокая стоимость бразильца может стать препятствием для осуществления сделки.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне вингер провёл в составе «Аякса» 32 матча, забив 12 голов, а также отдав 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.