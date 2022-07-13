«МЮ» почти договорился о покупке футболиста «Аякса» за 55 млн евро

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» практически согласовали условия трансфера Лисандро Мартинеса.

24-летний аргентинец давно настроился продолжить карьеру в Англии, а недавно и вовсе открыто попросил боссов «Аякса» продать его в «Манчестер Юнайтед». По данным Telegraaf, прошедшая в среду встреча представителей клубов значительно приблизила сделку. Стороны согласовали стоимость трансфера – около 55 млн евро с учётом бонусов. В скором времени переход будет оформлен окончательно.

Лисандро Мартинес провёл 118 матчей за «Аякс», в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В подписании игрока сборной Аргентины также был заинтересован лондонский «Арсенал».