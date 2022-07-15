ЦСКА может усилиться защитником «Аякса»

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Аякса» Лисандро Магальяну, сообщает «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон 28-летний аргентинец провёл в составе бельгийского «Андерлехта» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей в 30 проведённых встречах. Ранее он также выступал за итальянский «Кротоне», испанский «Алавес» и аргентинские клубы: «Бока Хуниорс», «Росарио Сентраль», «Дефенса и Хустисия» и «Химнастия и Эсгрима».

За «Аякс» футболист провёл всего семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает Магальяна в 2,5 миллиона евро.