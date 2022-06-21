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Бывший нападающий «Барселоны» может перейти в ПСВ

21 Июня 2022 • 09:31 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
30.07 21:00

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает AS.

По информации источника, в приглашении 31-летнего форварда заинтересован главный тренер голландской команды Руд ван Нистелрой. Сообщается, что помешать осуществлению сделки может сумма, которую запрашивает руководство испанского клуба за своего футболиста. Ожидается, что ПСВ за переход нападающего придётся заплатить 6 миллионов евро, что является слишком большой суммой для голландцев.

Минувший сезон де Йонг провёл в «Барселоне» на правах аренды. За 29 матчей в составе каталонцев нападающий забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья ПСВ Руд Ван Нистелрой Люк Де Йонг
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АЯКС ПСВ
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