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«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи покупки Антони

18 Июля 2022 • 11:21 Комментировать
Аякс
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ПСВ
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30.07 21:00

«Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в подписании футболиста «Аякса» Антони, сообщает журналист Тайрон Маршалл.

По информации источника, руководство манкунианцев больше не считает позицию вингера проблемной для команды.

Ранее сообщалось, что «Аякс» хочет заработать на продаже своего игрока 80 миллионов евро.

Действующий контракт 22-летнего бразильца с амстердамским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Антони в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провёл в составе свей команды 38 матчей, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Антонио Кассано Трансферы футбола - лето 2022
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