Тальяфико ещё не определился со своим будущим

Информация о том, что защитник «Аякса» Николас Тальяфико перейдёт в «Лион» — преждевременны, сообщает журналист Майк Вервей.

По информации источника, 29-летний футболист пока не принял окончательного решения о своём будущем. Однако Тальяфико действительно предпочёл бы перейти во французскую Лигу 1 или АПЛ, чем в чемпионат Испании.

Ранее сообщалось, что трансфер аргентинца обойдётся «Лиону» в 4 миллиона евро, а сам игрок уже согласовал с французским клубом условия личного контракта.

В минувшем сезоне Тальяфико провёл в составе «Аякса» 29 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 11 миллионов евро.