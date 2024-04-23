Стало известно, во сколько «Ливерпулю» обойдётся назначение Слота

«Ливерпуль» планирует назначить Арне Слота на должность главного тренера.

Именно рулевой «Фейеноорда», как стало известно во вторник, стал основным кандидатом на замену уходящему по окончании сезона Юргену Клоппу. Согласно сведениям журналиста Льюиса Стила, мерсисайдцам придётся заплатить «Фейеноорду» порядка 10 млн евро, чтобы переманить к себе Слота. Действующий контракт 45-летнего наставника с роттердамским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Арне Слот занимает должность у руля «Фейеноорда» с лета 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Нидерландов и выиграла местный Кубок.