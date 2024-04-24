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Слот очень хочет возглавить «Ливерпуль»

24 Апреля 2024 • 14:03 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.50 X 5.00 2 1.42
Через 6 ч. 30 мин.

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот очень хочет стать новым тренером «Ливерпуля». Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист стал одним из приоритетных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который оставит свой пост летом.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, если Слот приведёт с собой в «Ливерпуль» нескольких членов тренерского штаба, приглашение Арне может обойтись команде в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Слот также интересен мюнхенской «Баварии». «Ливерпуль» недавно также рассматривал вариант с приглашением Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».

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