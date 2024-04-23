«Ливерпуль» контактировал со Слотом — будет ещё одна встреча

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот может стать новым наставником «Ливерпуля».

Напомним, по окончании текущего сезона Юрген Клопп покинет должность рулевого мерсисайдцев.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» уже провел переговоры с нидерландским специалистом. По данным источника, стороны договорились об еще одной встрече.

После 33 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды 74 набранных очка.

24 апреля «Ливерпуль» встретится на выезде с «Эвертоном» в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.