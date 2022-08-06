Ляказетт забил 100-й гол в Лиге 1

В первом матче нового сезона французского чемпионата «Лион» принимал дома «Аяччо» и победил со счетом 2:1. Второй, победный гол «ткачей» забил вернувшийся в состав «Лиона» Александр Ляказетт. Для выступавшего за «Лион» в прошлом футболиста забитый с пенальти мяч стал сотым за все время игры в Лиге 1.

Впереди него из действующих игроков лишь Килиан Мбаппе, который забил 135 голов, а также Виссам Бен-Йеддер, забивший 126 голов.

Во втором туре начавшегося французского чемпионата Лиги 1 «Лион» сыграет в гостях против «Лорьена». «Аяччо» проведет первый домашний матч сезона против «Ланса», обе игры состоятся 14 августа.