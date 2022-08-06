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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт забил 100-й гол в Лиге 1

06 Августа 2022 • 00:37 Комментировать
Лион
2:1
Аяччо
окончен

В первом матче нового сезона французского чемпионата «Лион» принимал дома «Аяччо» и победил со счетом 2:1. Второй, победный гол «ткачей» забил вернувшийся в состав «Лиона» Александр Ляказетт. Для выступавшего за «Лион» в прошлом футболиста забитый с пенальти мяч стал сотым за все время игры в Лиге 1.

Впереди него из действующих игроков лишь Килиан Мбаппе, который забил 135 голов, а также Виссам Бен-Йеддер, забивший 126 голов.

Во втором туре начавшегося французского чемпионата Лиги 1 «Лион» сыграет в гостях против «Лорьена». «Аяччо» проведет первый домашний матч сезона против «Ланса», обе игры состоятся 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Аяччо Александр Ляказетт
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окончен Лион 2:1 Аяччо 1.35 5.10 9.50
06.08  18:00 Страсбург ... Монако 2.60 3.35 2.70
06.08  22:00 Клермон ... ПСЖ
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Сегодня, 06 Августа
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