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Чемпионат Франции. Лига 1

Два пенальти, два удаления и победа «Лиона» в матче-открытии Лиги 1

05 Августа 2022 • 23:57 Комментировать
Лион
2:1
Аяччо
окончен

«Лион» с «Аяччо» выдали нетривиальный матч-открытие Лиги 1. Тете вывел хозяев вперед уже на 12-й минуте, а Александр Ляказетт быстро удвоил перевес с 11 метров. Соперник тут же отыграл один мяч и тоже с пенальти, вдобавок «ткачи» лишились голкипера Антони Лопеша. Но «Аяччо» недолго был в большинстве, на 45-й минуте Ромен Амума также досрочно ушел отдыхать. Счет после первого тайма (2:1) стал итоговым.

Протокол игры  
Лион2:1Аяччо
(1:0) Тете12'  
(2:0) Ляказетт Александр22'  
  31'Мангани Тома (2:1)
Лопеш Антони  27'Гюсто МалоМендес ТьягоЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасПакета Лукас 75' (Баркола Бредли ( 75') Лепнан ЙоаннАуа Уссем 30' (Риу Реми ( 30') Тете 89' (Шерки Райан ( 89') Ляказетт Александр  33'Токо-Экамби Карл 75' (Толиссо Корентен ( 75')
Запасные: Кадевере ТиноДа Сильва ДамьенЭль-Аруш МохамедБоатенг ЖеромДиоманде Синали
Леруа БенжаменАльфонс МикаэльГонсалес Омар IIАвинель Седрик  20'Диалло Исмаэль  41'Баяла Сириль 71' (Муссити-Око Бевик ( 71') Маршетти Венсан 89' (Кутадьер Матьё ( 89') Мангани Тома 89' (Ляци Казим ( 89') Нури Рияд 71' (Киминьяни Янис ( 71') Амума Ромен  33'  45'Эль-Идрисси Мунем  34' 71' (Kevin Spadanuda ( 71'  90')
Запасные: Соллакаро Франсуа-ЖозефКурте ГаэтанЮссуф МохамедВидаль Клеман
05 августа. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Аяччо
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окончен Лион 2:1 Аяччо 1.35 5.10 9.50
06.08  18:00 Страсбург ... Монако 2.60 3.35 2.70
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