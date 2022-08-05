Два пенальти, два удаления и победа «Лиона» в матче-открытии Лиги 1

«Лион» с «Аяччо» выдали нетривиальный матч-открытие Лиги 1. Тете вывел хозяев вперед уже на 12-й минуте, а Александр Ляказетт быстро удвоил перевес с 11 метров. Соперник тут же отыграл один мяч и тоже с пенальти, вдобавок «ткачи» лишились голкипера Антони Лопеша. Но «Аяччо» недолго был в большинстве, на 45-й минуте Ромен Амума также досрочно ушел отдыхать. Счет после первого тайма (2:1) стал итоговым.