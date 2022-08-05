Два пенальти, два удаления и победа «Лиона» в матче-открытии Лиги 1

«Лион» с «Аяччо» выдали нетривиальный матч-открытие Лиги 1. Тете вывел хозяев вперед уже на 12-й минуте, а Александр Ляказетт быстро удвоил перевес с 11 метров. Соперник тут же отыграл один мяч и тоже с пенальти, вдобавок «ткачи» лишились голкипера Антони Лопеша. Но «Аяччо» недолго был в большинстве, на 45-й минуте Ромен Амума также досрочно ушел отдыхать. Счет после первого тайма (2:1) стал итоговым.
Протокол игры
|(1:0) Тете12'
|(2:0) Ляказетт Александр22'
|31'Мангани Тома (2:1)
Лопеш Антони• 27'Гюсто Мало•Мендес Тьяго•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Пакета Лукас75' (Баркола Бредли (75') •Лепнан Йоанн•Ауа Уссем30' (Риу Реми (30') •Тете89' (Шерки Райан (89') •Ляказетт Александр• 33'Токо-Экамби Карл75' (Толиссо Корентен (75')
Леруа Бенжамен•Альфонс Микаэль•Гонсалес Омар II•Авинель Седрик• 20'Диалло Исмаэль• 41'Баяла Сириль71' (Муссити-Око Бевик (71') •Маршетти Венсан89' (Кутадьер Матьё (89') •Мангани Тома89' (Ляци Казим (89') •Нури Рияд71' (Киминьяни Янис (71') •Амума Ромен 33'• 45'Эль-Идрисси Мунем 34'71' (Kevin Spadanuda (71') 90'
05 августа. Стадион "Гроупама Арена".