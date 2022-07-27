Трансфер Пакета из «Лиона» в клуб АПЛ обогатит «Милан»

«Милану» полагается доля от прибыли, которую получит «Лион» от продажи Лукаса Пакета.

В подписании бразильского атакующего полузащитника заинтересованы представители Английской премьер-лиги, среди которых «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Продавая Пакета в «Лион», «Милан» договорился о пункте, который позволит рассчитывать на 15% от суммы перепродажи игрока. Таким образом, этим летом на счёт «россонери» может поступить приятный бонус.

Стоимость Лукаса Пакета оценивается экспертами портала Transfermarkt в 35 млн евро, однако «Лион» запрашивает за свою звезду почти вдвое больше.