Босс «Ренна» вступился в защиту Юмтити

Руководитель французского клуба «Ренн» решил вступиться за своего соотечественника Самуэля Юмтити, который собирался перейти в «Ренн», но не прошел медосмотр. По словам Бруно Дженезио, на самом деле Юмтити даже не явился на медицинское обследование - то есть говорить о том, что он его не прошел, не совсем корректно.

- Мне жаль, что появились не совсем точные сведения. Самуэль не появился на медицинском обследовании, - цитирует Дженезио испанское издание Diario AS.

Теперь «Ренну» надо будет искать другое усиление для защиты, ну а «Барселоне» снова предстоит решать «головняк» с французским футболистом.