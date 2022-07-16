Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Босс «Ренна» вступился в защиту Юмтити

16 Июля 2022 • 00:43 Комментировать
Лион
...
Аяччо
1.38 5.00 7.70
05.08 22:00

Руководитель французского клуба «Ренн» решил вступиться за своего соотечественника Самуэля Юмтити, который собирался перейти в «Ренн», но не прошел медосмотр. По словам Бруно Дженезио, на самом деле Юмтити даже не явился на медицинское обследование - то есть говорить о том, что он его не прошел, не совсем корректно.

- Мне жаль, что появились не совсем точные сведения. Самуэль не появился на медицинском обследовании, - цитирует Дженезио испанское издание Diario AS.

Теперь «Ренну» надо будет искать другое усиление для защиты, ну а «Барселоне» снова предстоит решать «головняк» с французским футболистом. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН АЯЧЧО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
00:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» объявит о подписании Левандовски в течение трёх дней
00:43 · Испания. Ла Лига
Босс «Ренна» вступился в защиту Юмтити
15 Июля
23:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти впечатлён прогрессом Эдена Азара на тренировках
23:41 · Германия. Бундеслига
Бонек: «Переход Левандовски в «Барселону» – на 100% решённый вопрос, но удачная ли это сделка?»
23:34 · Италия. Серия А
Агент Алексиса Санчеса предложил игрока мадридскому «Атлетико»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Фекир может переехать в АПЛ
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – главный претендент на Кунде, несмотря на интерес «Челси»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» продаст Кунде за 60 млн евро
21:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласилась продать Левандовски «Барселоне» менее чем за 50 млн евро
21:13 · Испания. Ла Лига
Бензема пропустит предсезонный Эль-Класико
21:04 · Англия. Премьер-лига
СМИ: «Барселона» достигла согласия по трансферу Бернарду Силвы
20:56 · Испания. Ла Лига
Кунде уходит из «Севильи» - клуб изъял из продажи футболки с номером игрока
20:49 · Испания. Ла Лига
Стала известна сумма отступных, прописанных в контракте Усмана Дембеле
20:39 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль отказался от предложения «Тоттенхэма»
20:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» усиливает защитную линию
Все новости
Рекомендуем