«Ювентус» готов предложить «Лиону» своего игрока в обмен на Пакета

«Ювентус» заинтересован в покупке полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

24-летний бразилец намерен покинуть «Лион» этим летом, а интерес к нему уже проявили представители Английской премьер-лиги. Впрочем, у игрока есть варианты и в Италии: согласно Calciomercato, вернуть атакующего хавбека в Серию А может «Ювентус». Боссы «бьянконери» готовы предложить за экс-футболиста «Милана» 20 млн евро и французского полузащитника Адриена Рабио.

Лукас Пакета провёл 37 матчей в итальянском чемпионате за «Милан» с января 2019 по сентябрь 2020 года, после чего перебрался в «Лион».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость полузащитника сборной Бразилии составляет 35 млн евро.