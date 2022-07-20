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Морган: «Делаю всё, что в моих силах, чтобы убедить Роналду перейти в «Арсенал»

20 Июля 2022 • 10:23 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
3.45 3.60 2.07
05.08 22:00

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним, ранее 37-летний португалец сначала пропустил несколько тренировок своей команды, а затем не поехал вместе с манкунианцами в предсезонное турне.

Морган считает, что Роналду больше не сыграет в футболке «Манчестер Юнайтед», поскольку, по мнению журналиста, мысленно он уже покинул свой нынешний клуб.

Также Морган рассказал, в какой команде хотел бы видеть звёздного форварда в дальнейшем.

«Болельщики «Арсенала», которые сейчас меня слушают, должны знать, что я делаю всё, что в моих силах, чтобы убедить его перейти в «Арсенал», — приводит слова Моргана talkSPORT.

В минувшем сезоне Роналду провёл в составе «красных дьяволов» 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Пирс Морган Трансферы футбола - лето 2022
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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