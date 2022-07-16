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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон рассказал, сколько миллионов утопил в алкоголе и азартных играх

16 Июля 2022 • 04:27 Комментировать
Кристал Пэлас
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Арсенал
3.45 3.60 2.07
05.08 22:00

Бывший защитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о своих слабостях - помимо алкоголя, что свойственно многим английским игрокам, губили его и азартные игры.

В свои 54 года Мерсон, тем не менее, продолжает работать экспертом - возможно, работа ему требуется вследствие того, что он утопил в алкоголе не менее семи миллионов фунтов, по своим собственным подсчетам. Также есть у него и другой слабый пунктик - азартные игры.

- Это каждодневная борьба, борьба с азартными играми. То, что произошло, это грустно, но я болел. Самое главное - в конце концов, мне удалось понять, что я болен, - цитирует Мерсона GB News.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пол Мерсон
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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