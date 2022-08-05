Зинченко и Жезус сделали «Арсенал» претендентом на попадание в Лигу чемпионов

«Арсенал» мечтает вернуться в Лигу чемпионов и, кажется, в предстоящем сезоне шансы у «канониров» довольно хорошие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах лондонцев накануне старта чемпионата.

В конце прошлого сезона «Арсенал» был в шаге от попадания в топ-4. За три тура до конца «канониры» опережали «Тоттенхэм» на два очка и имели игру в запасе. Однако лондонцы проиграли самим «шпорам», а затем и «Ньюкаслу» с общим счётом 0:5 и остались на пятой строчке. Накануне старта сезона 2022/23 «Арсенал» мечтает о попадании в зону Лиги чемпионов.

«Арсенал» провёл отличную трансферную кампанию, потратив более 132 миллионов евро на новичков. Вратарь Мэтт Тёрнер и юный Маркиньос вряд ли станут усилением уже в этом сезона, зато три других новичка должны серьёзно усилить команду. Фабио Виейра приобретен, чтобы улучшить креатив в атаке. Португалец – мастер голевых передач, и именно этого от него ждут. Габриэль Жезус наконец-то получит в Англии роль основного нападающего, и с учётом его высокой реализации бразилец должен в новом сезоне отметиться большим количеством голов. Александр Зинченко в свою очередь закроет и проблемы левого фланга «канониров».

«Арсенал» хочет успеть приобрести ещё ряд футболистов до закрытия трансферного окна. Во-первых, Артета охотится за Юри Тилемансом из «Лестера». Если даже бельгиец не переедет на «Эмирейтс», тогда «канониры» постараются найти другого хавбека в центр поля. Кроме этого, «Арсенал» хочет найти сильного вингера и отпустить Николя Пепе, который в Англии проваливается. В любом случае трансферная кампания «канониров» уже выглядит успешной. Тем более, кроме высокого качества исполнителей «Арсенал» подписал двоих футболистов из «Манчестер Сити», которые знают, как надо выигрывать, обладают победным менталитетом. Кстати, надо ещё вспомнить о возвращении в Лондон защитника Виллиама Салиба, а также похвалить менеджмент клуба за сохранение Букайо Саки.

Пожалуй, за последние годы у «Арсенала» не было лучших стартовых позиций, чем сейчас. Вторая часть прошлого сезона показала, что Микель Артета нашёл общий язык с командой, а та поняла его идеи. «Арсенал» буквально рвался к топ-4, но сам завалил концовку. Можно вспомнить 6 поражений в последних 12 турах. Возможно, что «канонирам» не хватило опыта в концовке, но теперь команда его приобрела и сама, и получила футболистов, которые прошли уже многое. Отдельная проблема Артеты – это дисциплина. Под его руководством с декабря 2019-го года «канониры» заработали 13 красных карточек, в то время как ни один другой клуб премьер-лиги не преодолел двузначного количества в этом показателе. Однако опыт должен позволить справиться и с этим недостатком.

Пожалуй, предстоящий сезон во многом будет решающим. У Артеты есть сильная и уже опытная команда. Сам испанец уже тоже работает давно, чтобы давать скидку на молодость. Задача ясна – попадание в топ-4. Если «Арсенал» и на этот раз её не сможет решить, то весь проект «подвиснет», потому что появится слишком много новых вопросов и проблем. Доверять ли Артете дальше? Как удерживать без Лиги чемпионов Саку и других молодых лидеров команды?

При этом надо понимать, что конкуренция, конечно, слишком серьёзная. Мы говорим про место в топ-4, но в уме понимаем, что, по сути, разыгрываются лишь два места – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вряд ли отпустят свои позиции. Главными конкурентами «Арсенала» являются «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а ещё в засаде находятся «Вест Хэм», «Лестер», не забудем про «Ньюкасл». То есть конкуренция огромная, и даже хорошая подготовка не гарантирует «Арсеналу» ровным счётом ничего.

В пятницу «канониры» начинают новый сезон матчем с «Кристал Пэлас», и очень важно удачно стартовать. В прошлом сезоне «Арсенал» в первых трёх турах проиграл «Брентфорду», «Челси» и «Манчестер Сити» с общим счётом 0:9. Теперь такой расслабленности допускать нельзя.

Роман Андреев