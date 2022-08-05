Зинченко и Жезус сделали «Арсенал» претендентом на попадание в Лигу чемпионов

«Арсенал» мечтает вернуться в Лигу чемпионов и, кажется, в предстоящем сезоне шансы у «канониров» довольно хорошие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах лондонцев накануне старта чемпионата.
В конце прошлого сезона «Арсенал» был в шаге от попадания в топ-4. За три тура до конца «канониры» опережали «Тоттенхэм» на два очка и имели игру в запасе. Однако лондонцы проиграли самим «шпорам», а затем и «Ньюкаслу» с общим счётом 0:5 и остались на пятой строчке. Накануне старта сезона 2022/23 «Арсенал» мечтает о попадании в зону Лиги чемпионов.
«Арсенал» провёл отличную трансферную кампанию, потратив более 132 миллионов евро на новичков. Вратарь Мэтт Тёрнер и юный Маркиньос вряд ли станут усилением уже в этом сезона, зато три других новичка должны серьёзно усилить команду. Фабио Виейра приобретен, чтобы улучшить креатив в атаке. Португалец – мастер голевых передач, и именно этого от него ждут. Габриэль Жезус наконец-то получит в Англии роль основного нападающего, и с учётом его высокой реализации бразилец должен в новом сезоне отметиться большим количеством голов. Александр Зинченко в свою очередь закроет и проблемы левого фланга «канониров».
Пожалуй, за последние годы у «Арсенала» не было лучших стартовых позиций, чем сейчас. Вторая часть прошлого сезона показала, что Микель Артета нашёл общий язык с командой, а та поняла его идеи. «Арсенал» буквально рвался к топ-4, но сам завалил концовку. Можно вспомнить 6 поражений в последних 12 турах. Возможно, что «канонирам» не хватило опыта в концовке, но теперь команда его приобрела и сама, и получила футболистов, которые прошли уже многое. Отдельная проблема Артеты – это дисциплина. Под его руководством с декабря 2019-го года «канониры» заработали 13 красных карточек, в то время как ни один другой клуб премьер-лиги не преодолел двузначного количества в этом показателе. Однако опыт должен позволить справиться и с этим недостатком.
При этом надо понимать, что конкуренция, конечно, слишком серьёзная. Мы говорим про место в топ-4, но в уме понимаем, что, по сути, разыгрываются лишь два места – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вряд ли отпустят свои позиции. Главными конкурентами «Арсенала» являются «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а ещё в засаде находятся «Вест Хэм», «Лестер», не забудем про «Ньюкасл». То есть конкуренция огромная, и даже хорошая подготовка не гарантирует «Арсеналу» ровным счётом ничего.
В пятницу «канониры» начинают новый сезон матчем с «Кристал Пэлас», и очень важно удачно стартовать. В прошлом сезоне «Арсенал» в первых трёх турах проиграл «Брентфорду», «Челси» и «Манчестер Сити» с общим счётом 0:9. Теперь такой расслабленности допускать нельзя.
Роман Андреев