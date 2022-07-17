Игрок «Арсенала» может продолжить карьеру в «Марселе»

Оборонец лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш может пойти на понижение - сменить чемпионат английской Премьер-лиги на французскую Лигу 1. О вероятности такого развития событий сообщает известный репортер Николо Скиро, специальностью которого являются как раз переходы футболистов.

Речь идет о вероятности арендного соглашения для португальского игрока, уточняет Скира, сроком до конца года. Это связано с тем, что 22-летний Тавареш далеко не всегда попадает в основной состав лондонского клуба.

Новый сезон «Арсенал» начнет пятого августа гостевым матчем против «Кристал Пэласа».