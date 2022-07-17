Артета: «Салиба очень талантлив, но ему ещё предстоит зарекомендовать себя в «Арсенале»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о перспективах центрального защитника Вильяма Салиба.

21-летний француз провёл прошлый сезон в «Марселе», где проявил себя с лучшей стороны и удостоился приглашения в сборную Франции.

«Салиба – настоящий талант, и в последнем сезоне он продемонстрировал, на что способен, – приводит слова испанца Daily Mail. – Но в футболе важно не то, чего ты добился вчера, а то, чего ты добьёшься завтра. У него будет возможность показать себя здесь.

Думаю, он сильно прибавил во многих аспектах. Он регулярно выходил на поле, показывал отличную игру, многому научился у другого тренера и в другой лиге, но теперь ему потребуется перенести всё это в новые реалии, и это может быть непросто. Скольким центральным защитникам удалось заиграть в основе клуба АПЛ в его возрасте?» – отметил Артета.