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Голкипер лондонского «Арсенала» продолжит выступления в «Кру Александра»

30 Июля 2022 • 00:20 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
3.95 3.70 1.90
05.08 22:00

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Арсенал» раздает голкиперов, что называется, «оптом». В пятницу вечером выяснилось, где будет выступать один из них - 20-летний Артур Оконкво.

Он продолжит свою карьеру в английском клубе «Кру Александра». Уже известен и его номер в клубе - удивительно, но Оконкво решил выступать под «нефартовым» 13-м номером.

- Мы рады подписать контракт с Артуром. Он был нашей целью номер один с самого начала лета, - сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что речь идет об арендном соглашении сроком на один год. В прошлом году голкипер выступал за молодежный состав лондонского клуба, проведя шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Артур Оконкво Кру Александра
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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