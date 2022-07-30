Голкипер лондонского «Арсенала» продолжит выступления в «Кру Александра»

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Арсенал» раздает голкиперов, что называется, «оптом». В пятницу вечером выяснилось, где будет выступать один из них - 20-летний Артур Оконкво.

Он продолжит свою карьеру в английском клубе «Кру Александра». Уже известен и его номер в клубе - удивительно, но Оконкво решил выступать под «нефартовым» 13-м номером.

- Мы рады подписать контракт с Артуром. Он был нашей целью номер один с самого начала лета, - сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что речь идет об арендном соглашении сроком на один год. В прошлом году голкипер выступал за молодежный состав лондонского клуба, проведя шесть матчей.