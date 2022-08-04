​«Арсенал» потратил больше всех в АПЛ за три последних трансферных окна

Уже в пятницу «Арсенал» проведёт первый официальный матч нового сезона – против «Кристал Пэлас» в стартовом туре Премьер-лиги. Перед началом чемпионата журналисты Sky Sports решили посчитать траты клубов на трансферы в последние три трансферных окна (лето 2021, зима 2022 и лето 2022). На первом месте оказался «Арсенал», который потратил на новичков 278,3 миллиона фунтов.

Дальше в рейтинге идут «Манчестер Сити» (215,3 миллиона фунтов), «Челси» (211), «Манчестер Юнайтед» (205,1), «Тоттенхэм» (192,1), «Ньюкасл» (178) и «Ливерпуль» (176,5).

Стоит сказать, что трансферное окно ещё открыто, и в рейтинге могут произойти изменения.