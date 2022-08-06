Артета: «Жезус - фактор страха для соперников «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичке команды – бразильском нападающем Габриэле Жезусе.

«Жезус – это фактор страха для соперников. Габриэль никогда не застаивается на одном месте, он постоянно перемещается по полю. При этом Жезус делает это очень обдуманно. У него отличная интуиция. Защитникам сложно действовать против таких игроков», - цитирует испанского тренера BBC Sport.

В первом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде встречался с «Кристал Пэлас». «Канониры» отпраздновали победу со счетом 2:0.