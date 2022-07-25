«Арсенал» хочет арендовать игрока «Ювентуса»

Лондонский «Арсенал» интересуется полузащитником «Ювентусом» Артуром, сообщает Daily Express.

По информации источника, «канониры» намереваются взять 25-летнего игрока в годичную аренду с правом выкупа. Стороны уже обсуждают возможную сделку. Сам Артур был бы рад присоединиться к «Арсеналу».

В минувшем сезоне бразилец провёл в составе туринцев 31 матч, отметившись одной результативной передачей.

Артур перешёл в «Ювентус» из испанской «Барселоны» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 76 миллионов евро. Действующее соглашение игрока сборной Бразилии с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года.