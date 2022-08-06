Мартинелли - первый представитель Бразилии, забивший дебютный гол сезона в АПЛ

В Англии начался очередной сезон АПЛ, в первом матче «Кристал Пэлас» проиграл дома лондонскому «Арсеналу», пропустив два безответных мяча. Первый из них записал на свой счет бразильский нападающий Габриэл Мартинелли. Это случилось в середине первого тайма.

Любопытно, что Мартинелли стал первым игроком из Бразилии, забившим первый мяч сезона в АПЛ. Если же говорить не конкретно о Бразилии, а об Южной Америке в целом, то это четвертый случай. Ранее первый мяч сезона в АПЛ забивал колумбиец Фаустино Асприлья в сезоне 1997\1998, Карло Корт из Гайаны в сезоне 1999\2000, и уругваец Луис Суарес в сезоне 2011\2012.

В следующем туре английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» примет дома «Лестер», эта игра состоится 13 августа.