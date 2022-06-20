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Роналду мог оказаться в лондонском «Арсенале» вместо «Манчестер Юнайтед»

20 Июня 2022 • 11:07 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
05.08 22:00

Бывшее руководство лондонского «Арсенала» рассказало о том, как едва не приняло в свой состав португальского нападающего Криштиану Роналду. Это случилось на заре карьеры CR7. В эфире телепроекта с Пирсом Морганом на телеканале ITV Арсен Венгер, бывший тренер клуба, и Давид Дейн, бывший вице-президент «канониров», вспомнили о том, как почти убедили Роналду перейти к ним.

- Мы заметили его на одном из молодежных турниров, в которых Роналду участвовал в качестве игрока сборной Португалии. Наш скаут предложил нам посмотреть на него. После просмотра агент сообщил, что уже договорился с Криштиану об ужине. Мы поужинали с ним, Криштиану показался нам вежливым и приятным парнем, который даже подарил нам свою футболку.

Мы обсудили все, в том числе и деньги, после чего скаут предложил дать ему время подумать и не давить на него. К тому же, Криштиану опаздывал на свой автобус. На следующий день мы поговорили с его агентом по телефону, но потом, через шесть часов, выяснилось, что «Манчестер Юнайтед» увел его из-под носа», - совместно рассказали Венгер и Дейн.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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