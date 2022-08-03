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Нападающий «Арсенала» Балогун перешёл в «Реймс» на правах аренды

03 Августа 2022 • 18:35 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.40 3.65 1.80
05.08 22:00

«Реймс» арендовал нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

С января по май этого года футболист провел в «Мидлсбро» на правах аренды. В минувшем сезоне Балогун принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых смог забить 18 мячей и записал на свой счет 6 результативных передач.  

Действующий трудовой договор игрока к «Арсеналом» рассчитан до 2023 года. Стоимость 21-летнего форварда согласно данным портала transfermarkt составляет четыре миллиона евро.

«Реймс» в матче первого тура Лиги 1 в гостях сыграет с «Марселем».

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Евро-Футбол.Ру,
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