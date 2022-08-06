Зинченко - лучший игрок матча «Кристал Пэлас» - «Арсенал»

В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Кристал Пэлас». Команда Микеля Артеты отпраздновала «сухую» победу со счетом 2:0.

В этом поединке отлично проявил себя украинский хавбек Александр Зинченко, которого «канониры» приобрели этим летом у «Манчестер Сити». Он сделал результативный пас на Габриэля Мартинелли, открывшего счет в матче.

Эксперты портала Whoscored оценили выступление Зинченко в 8,1 балла. Это самая высокая оценка среди всех игроков обеих команд.

В следующем туре «Арсенал» на домашнем стадионе примет «Лестер». Встреча пройдет 13 августа.