Артета выиграл 50 из 98 матчей в АПЛ с «Арсеналом» – это второй показатель в истории клуба

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета приблизился к историческому достижению Арсена Венгера.

Легендарный французский специалист, долгие годы возглавлявший «канониров», добился своей 50-й победы в Премьер-лиге после 94 матчей у руля команды, что является клубным рекордом. Нынешний наставник лондонцев был близок к данному результату, проведя в должности всего на четыре игры больше на момент 50-й победы в рамках АПЛ.

Юбилейным для 40-летнего испанского тренера стал сегодняшний триумф «Арсенала» в поединке первого тура нового сезона чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:0).