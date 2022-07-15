Салиба: «Хочу продолжить своё развитие в «Арсенале»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своих перспективах в лондонском клубе.

Прошедший сезон француз провёл в аренде в «Марселе», удостоившись звания лучшего молодого игрока Лиги 1.

«У меня был успешный сезон, – цитирует Салиба Sky Sports. – Я пережил множество приятных моментов, многому научился, мы заняли второе место. Надеюсь, предстоящая кампания сложится ещё лучше.

Находясь в аренде, я смотрел все игры «Арсенала», чтобы познакомиться с игроками, которых не знаю лично. Я внимательно следил за тем, как играет команда, и теперь мне должно быть проще влиться в состав. Хочу продолжить свой прогресс в «Арсенале» и как можно чаще побеждать», – заявил 21-летний футболист.