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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» открыл Премьер-лигу победой над «Кристал Пэлас»

05 Августа 2022 • 23:55 Комментировать
Кристал Пэлас
0:2
Арсенал
окончен

В пятницу стартовал новый чемпионат Англии. В лондонском дерби «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. «Канониры» начали активно и после двух попыток пристрелок Александр Зинченко скинул мяч, и Габриэл Мартинелли поразил цель. В следующие полтора тайма моментов почти не было, и лишь на 85-й минуте Букайо Сака сильно отдал передачу с правого фланга, и защитник не успел уклониться, срезав мяч в сетку.

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:2Арсенал
  20'Мартинелли Габриэл (0:1)
  85'Гехи Марк (0:2)
Гуаита ВисентеКлайн Натаниэль  64'Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре Шейк 75' (Миливоевич Лука ( 75') Шлупп Джеффри 87' (Хьюз Уилл ( 87') Айю ДжорданЭзе Эберечи 87' (Malcolm Ebiowei ( 87') Заха УилфридЭдуар Одсонн 58' (Матета Жан-Филипп ( 58')
Запасные: Ридевальд ЖайроLuke PlangeУорд ДжоэлДжонстон СэмРичардс Крис
Ремсдейл АаронУайт Бен  60'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 83' (Нкетиа Эдди ( 83') Парти ТомасДжака Гранит  44'Сака БукайоЭдегор МартинМартинелли ГабриэлЖезус Габриэль 83' (Тирни Киран ( 83')
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсПепе НиколяХолдинг РобТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-Мбойо
05 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Кристал Пэлас 0:2 Арсенал 4.40 3.70 1.80
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
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