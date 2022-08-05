«Арсенал» открыл Премьер-лигу победой над «Кристал Пэлас»

В пятницу стартовал новый чемпионат Англии. В лондонском дерби «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. «Канониры» начали активно и после двух попыток пристрелок Александр Зинченко скинул мяч, и Габриэл Мартинелли поразил цель. В следующие полтора тайма моментов почти не было, и лишь на 85-й минуте Букайо Сака сильно отдал передачу с правого фланга, и защитник не успел уклониться, срезав мяч в сетку.
Протокол игры
|20'Мартинелли Габриэл (0:1)
|85'Гехи Марк (0:2)
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль• 64'Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк75' (Миливоевич Лука (75') •Шлупп Джеффри87' (Хьюз Уилл (87') •Айю Джордан•Эзе Эберечи87' (Malcolm Ebiowei (87') •Заха Уилфрид•Эдуар Одсонн58' (Матета Жан-Филипп (58')
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен• 60'Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр83' (Нкетиа Эдди (83') •Парти Томас•Джака Гранит• 44'Сака Букайо•Эдегор Мартин•Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль83' (Тирни Киран (83')
05 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).