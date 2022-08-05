«Арсенал» открыл Премьер-лигу победой над «Кристал Пэлас»

В пятницу стартовал новый чемпионат Англии. В лондонском дерби «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. «Канониры» начали активно и после двух попыток пристрелок Александр Зинченко скинул мяч, и Габриэл Мартинелли поразил цель. В следующие полтора тайма моментов почти не было, и лишь на 85-й минуте Букайо Сака сильно отдал передачу с правого фланга, и защитник не успел уклониться, срезав мяч в сетку.