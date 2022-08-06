Зинченко высказался о победном старте «Арсенала»

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал удачный старт своей команды в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. «Канониры» одержали гостевую победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

«Старт положен. Три балла. Сухая игра. Фанаты «Арсенала» - в огне», - оставил публикацию украинский футболист в социальных сетях.

Во вчерашнем матче Александр оформил первое результативное действие в официальном матче за «Арсенал». В середине первого тайма он отдал голевой пас на форварда Габриэля Мартинелли.

Украинец перешел в лондонский клуб из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.