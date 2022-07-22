«Арсенал» возглавил рейтинг клубов АПЛ с наибольшими тратами на трансферы, обойдя «Тоттенхэм»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» проводят очень активную трансферную кампанию.

Некоторое время назад «шпоры» вырвались в лидеры, приобретя своего шестого игрока в текущее трансферное окно на общую сумму более чем в 130 млн евро. Сегодня «Арсенал» объявил о подписании Александра Зинченко, что позволило обойти в рейтинге заклятых соперников.

«Канониры» потратили на новые приобретения более 140 млн евро, включая бонусы. Самое дорогое приобретение – нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, купленный более чем за 50 млн. Зинченко и Фабиу Виейра обошлись лондонцам более чем в 70 млн евро суммарно, также были приобретены голкипер Мэтт Тёрнер и вингер Маркиньос.

Третье место в списке английских клубов с наибольшими тратами занимает «Манчестер Сити», вложивший в новичков порядка 120 млн евро.