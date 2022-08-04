Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай»

Хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра дал согласие на переход в турецкий «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что «канониры» готовы расстаться со своим игроком, но тот пока не принял окончательного решения. Теперь, по данным инсайдера Фабрицио Романо, уругваец договорился с «Галатасараем». В ближайшие дни Торрейра вылетит в Турцию, чтобы официально завершить переход. «Арсенал» заработает на продаже 26-летнего полузащитника порядка 6-7 млн евро.

Лукас Торрейра принадлежит «Арсеналу» с 2018 года. В прошедшем сезоне игрок защищал цвета итальянской «Фиорентины» на правах аренды.