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Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай»

04 Августа 2022 • 20:45 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
4.40 3.70 1.80
05.08 22:00

Хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра дал согласие на переход в турецкий «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что «канониры» готовы расстаться со своим игроком, но тот пока не принял окончательного решения. Теперь, по данным инсайдера Фабрицио Романо, уругваец договорился с «Галатасараем». В ближайшие дни Торрейра вылетит в Турцию, чтобы официально завершить переход. «Арсенал» заработает на продаже 26-летнего полузащитника порядка 6-7 млн евро.

Лукас Торрейра принадлежит «Арсеналу» с 2018 года. В прошедшем сезоне игрок защищал цвета итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Арсенал Лондон Лукас Торрейра Трансферы футбола - лето 2022
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
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