Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Илайксе Морибе, сообщает Foot Mercato.

Мориба перешёл в «РБ Лейпциг» летом прошлого года из «Барселоны», чьим воспитанником он и является. Всего в составе немецкого клуба полузащитник провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт 19-летнего хавбека с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гвинеи в 9 миллионов евро.

Напомним, вчера, 5 августа, «орлы» провели свой первый матч в новом розыгрыше АПЛ, уступив в лондонском дерби «Арсеналу» (0:2).