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Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Кристал Пэлас»

06 Августа 2022 • 11:45 Комментировать
Кристал Пэлас
0:2
Арсенал
окончен

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпцига» Илайксе Морибе, сообщает Foot Mercato.

Мориба перешёл в «РБ Лейпциг» летом прошлого года из «Барселоны», чьим воспитанником он и является. Всего в составе немецкого клуба полузащитник провёл шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт 19-летнего хавбека с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гвинеи в 9 миллионов евро.  

Напомним, вчера, 5 августа, «орлы» провели свой первый матч в новом розыгрыше АПЛ, уступив в лондонском дерби «Арсеналу» (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кристал Пэлас РБ Лейпциг Илайкс Мориба Трансферы футбола - лето 2022
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