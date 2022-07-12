Уилшер возглавил юношескую команду «Арсенала»

Мы уже сообщали о том, что 30-летний Джек Уилшер рещил завершить карьеру игрока после выступлений в датском «Орхусе». Джек недолго думал над своим будущим - как сообщает официальный сайт лондонского «Арсенала», Уилшер вернулся в клуб, но в качестве тренера юношеской команды -U-18. Подробности контракта не сообщаются.

Уилшер дебютировал в составе «Арсенала» в 2008 году в шестнадцать лет, он стал самым молодым дебютантом в истории лондонского клуба. В 2018 году он покинул лондонский клуб, его карьера не задалась из-за слишком частых травм. В прошлом сезоне лондонский «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.