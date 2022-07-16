«Арсенал» планирует завершить трансфер Зинченко в начале следующей недели

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Арсенал» уже в ближайшие дни.

Стоимость трансфера составит порядка 35 млн евро. Руководство «канониров» уверено в том, что сделка будет оформлена уже в начале следующей недели, сообщает Sky Sports. При этом сам Зинченко согласен на переход, поэтому без проблем достигнет договорённости с лондонцами по условиям контракта в кратчайшие сроки.

Александр Зинченко провёл 28 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошедшей кампании. В случае его ухода «горожане» попробуют приобрести левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.