Виейра: «Надо было использовать те шансы, которые у нас возникали»

В Англии начался очередной сезон АПЛ, в первом матче «Кристал Пэлас» проиграл дома лондонскому «Арсеналу», пропустив два безответных мяча. У «орлов» также были шансы, особенно во втором тайме, но команда растранжирила их.

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра сожалеет, что его футболисты не смогли огорчить голкипера «Арсенала».

- В футболе надо забивать, у нас были некоторые шансы, но мы не использовали их. Играть против команд с такими исполнителями, как у «Арсенала», непросто. Если бы мы забили хотя бы один гол, то публика наверняка помогла бы нам добиться еще большего. Над этим, в общем, надо работать, - цитирует Виейра BBC Sport.