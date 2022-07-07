Лено близок к переходу в «Фулхэм»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает West London Sport.

По информации источника, сделка близка к завершению. В услугах голкипера заинтересован лично главный тренер «дачников» Марку Силва. Сам Лено намерен получать больше игровой практики в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Действующий контракт немецкого футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 9 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний голкипер провёл в составе «Арсенала» восемь матчей, пропустив 11 голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.